Cissa Guimarães revela motivo de afastamento das novelas: 'Penso em voltar'

Longe das novelas desde 'Salve Jorge', a atriz Cissa Guimarães abriu o coração e falou sobre a possibilidade de atuar novamente

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração e falou um pouco sobre sua fase atual da carreira. Comandando o programa 'Sem Censura', da TV Brasil, a artista revelou o motivo de seu afastamento das novelas.

Longe das telinhas da Globo desde 2012, quando atuou em 'Salve Jorge', escrito Gloria Perez, Cissa contou que deseja retornar aos folhetins da emissora. De acordo com ela, a falta de convites para novos trabalhos a mantém distante das atuações.

"Penso sempre em voltar às novelas, adoro novela, sou atriz, mas quero um personagem bacana. Tenho três filhos e por isso fiz muitos trabalhos que não achava maravilhosos, mas tenho que pagar boleto", declarou Cissa Guimarães, explicando que precisou seguir outros caminhos na TV.

Para seu retorno às tramas, no entanto, a atriz ainda revelou que existe uma condição: "Acredito já ter conquistado o direito de fazer o que gosto e o que eu possa fazer. Mas para voltar, tenho que me apaixonar pelo personagem, essa é uma condição", disse ela.

Atualmente, além do programa 'Sem Censura', Cissa Guimarães pode ser vista na reprise da novela 'Direito de Amar' (1987), no Canal Viva. A atriz integrou elencos de grandes folhetins como 'Top Model' (1989), 'Vila Madalena' (1999), 'O Clone' (2001), 'Malhação' (2004), 'América' (2005), 'Caminho das Índias' (2009), entre outras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Cissa Guimarães fala sobre morte do ex-marido, Paulo César Pereio

O velório do ator Paulo César Pereio aconteceu no dia 14 de maio, no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Amigos e familiares estiveram presentes para dar o último adeus ao veterano, que faleceu aos 83 anos no dia 12.

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ex-esposa do artista, se emocionou bastante durante a cerimônia de despedida e foi consolada por amigos. Os dois foram casados entre 1975 e 1990, e tiveram dois filhos: Tomás e o também ator João Velho.

Em entrevista ao portal LeoDias, Cissa abriu o coração neste momento de luto e falou a respeito de sua relação com Paulo César Pereio em uma bela homenagem. "Uma relação de amor até hoje, eterna. Uma relação de agradecimento não só como companheira dele, não só como mãe dos filhos, mas uma expectadora da cultura brasileira", iniciou ela.

E completou: "Uma das pessoas mais importantes na cultura brasileira, no teatro, no cinema, na televisão e isso vai fazer falta a todos nós, não só à família. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens de carinho. Agradecer a vocês. E agradecer a ele por ter me dado as coisas mais preciosas da minha vida que são meus filhos e a tudo que ele me ensinou. Muito obrigada!".