Descubra o motivo de Maya Massafera ainda não ter dado nenhuma entrevista

De volta às redes sociais, Maya Massafera surpreendeu todos com seu novo visual mas ainda não falou publicamente sobre; descubra o motivo

A influenciadora Maya Massafera surpreendeu os seguidores na manhã deste sábado, 11, ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. De volta às redes sociais após passar por cirurgias e mudança no visual, ela mostrou que voltou com tudo, porém ainda não deu nenhuma declaração para a imprensa.

De acordo com o Portal LeoDias, Maya foi proibida de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. A determinação veio das plataformas de streaming que estão negociando com a influenciadora. Todo o processo de transição de gênero foi gravado em vídeo e o material está sendo negociado com três plataformas de streamings.

A negociação está acirrada, principalmente depois da última semana, com sua volta à internet. E a principal exigência de todos os diretores das plataformas é o silêncio absoluto. As negociações estão avançadas e muito em breve o Brasil verá detalhes sobre a transição da influenciadora.

Saiba quantos quilos Maya Massafera perdeu durante processo de transição

Maya Massafera surpreendeu a todos com seu novo visual! Após publicar fotos inéditas nesta sexta-feira, 10, os internautas notaram que a famosa perdeu bastante peso durante o tempo em que ficou afastada das redes sociais. Segundo informações do portal LeoDias, existe uma razão delicada por trás disso.

Quando Maya começou o processo de transição de gênero, ela enfrentou uma intensa disforia - mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos de tristeza, depressão, entre outros. Em seu caso, essa angústia estava relacionada à percepção distorcida de sua própria imagem. Ela acreditava que ainda exibia características masculinas, incluindo sua musculatura, assim, a única maneira de mudar isso era passando por uma significativa perda de peso, em sua visão.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo veículo, o intuito da influenciadora não era ficar magra, mas conter essa disforia, o que a fez perder 25kg.