Saiba quantos quilos Maya Massafera perdeu durante processo de transição

Maya Massafera surpreendeu ao surgir mais magra; entenda os motivos e quantos quilos ela perdeu no processo de transição de gênero, segundo colunista

Maya Massafera surpreendeu a todos com seu novo visual! Após publicar fotos inéditas nesta sexta-feira, 10, os internautas notaram que a famosa perdeu bastante peso durante o tempo em que ficou afastada das redes sociais. Segundo informações do portal LeoDias, existe uma razão delicada por trás disso.

Quando Maya começou o processo de transição de gênero, ela enfrentou uma intensa disforia - mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos de tristeza, depressão, entre outros. Em seu caso, essa angústia estava relacionada à percepção distorcida de sua própria imagem. Ela acreditava que ainda exibia características masculinas, incluindo sua musculatura, assim, a única maneira de mudar isso era passando por uma significativa perda de peso, em sua visão.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo veículo, o intuito da influenciadora não era ficar magra, mas conter essa disforia, o que a fez perder 25kg.

Confira novas fotos de Maya Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ma Massafera (@mayamassafera)

Maya Massafera teve problemas na transição de gênero

A influenciadora digital Maya Massafera acabou com o mistério sobre o seu novo visual nesta semana. Ela surgiu em fotos deslumbrantes nas redes sociais para mostrar como ficou o resultado de sua transição de gênero.

Ela, que era conhecida como Matheus Mazzafera, passou pelo processo de feminilização nos últimos meses e ficou sumida da internet. Ao longo do seu processo de mudança, ela enfrentou alguns desafios.

De acordo com o colunista Felipeh Campos, Maya passou por cirurgias plásticas para mudar alguns traços masculinos do seu corpo. Em uma das cirurgias no rosto, ela perdeu a visão por um período.

O assunto da perda de visão foi confirmado por ela em um post nas redes sociais. "Infelizmente vou confirmar essa última notícia, mas fiquem tranquilos que eu já estou bem! Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro médico ou da equipe, eu tive sim perda de visão. Porém, eu fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal. Mais uma vez: não acredite em tudo que vocês leem. Eu mesma vou vim falar tudo para vocês! Eu já estou ficando bem e quero/vou compartilhar tudo com vocês”, declarou.

Segundo o colunista Leo Dias, Maya Massafera também fez uma cirurgia vocal. Após o procedimento, ela precisou ficar 45 dias sem falar. Leo Dias ainda contou que uma das cirurgias mais recentes de Maya aconteceu em abril. Na época, ela realizou o procedimento para fazer a troca do silicone dos seios. Ela optou por uma prótese maior após passar um tempo com uma menor.