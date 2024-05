Qual o significado do nome de Maya Massafera? Saiba mais

Maya Massafera publicou nesta quinta-feira, 9, as primeiras fotos após sua transição de gênero; saiba o significado de seu nome

Maya Mazzafera (43) compartilhou pela primeira vez nesta quinta-feira, 9, fotos após sua transição de gênero. A influenciadora, que acumula mais de 5 milhões de seguidores, carrega um nome de significado profundo e forte. Saiba mais a seguir.

De acordo com a revista Crescer, o nome Maya é encontrado em diferentes culturas e possui diversos significados. Para a transcrição sânscrita, a alcunha deriva da palavra "maya" que significa "ilusão" ou "ilusório".

Já para a cultura hebraica, o nome é originário da palavra "mayim" que significa água; em grego, a variante Maia significa "boa mãe". Na mitologia hindu, Maya é uma deusa associada ao poder criativo e à manifestação do mundo físico.

Leia também: Maya Massafera confirma transição de gênero em novo post

O nome conquistou bastante popularidade em diversas regiões do mundo. Na Índia, Maya é uma alcunha amplamente usada, e tem suas raízes na cultura e tradições hindus. Além disso, ele também se espalhou por países como Estados Unidos, Rússia, Espanha, Brasil e Israel.

De acordo com a ferramenta Nomes no Brasil, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) existiam 805 pessoas com o nome Maya no país até o ano de 2010. A maior incidência era no Distrito Federal, em Brasília. A calculadora on-line usa como base o Censo Demográfico 2010, em que existiam cerca de 200 milhões de habitantes no território brasileiro, com mais de 130 mil nomes diferentes.

Maya Mazzafera falou pela primeira vez sobre a transição de gênero em meados de abril, quando usou as redes para desabafar sobre especulações que estavam sendo noticiadas sobre os procedimentos cirúrgicos que estava passando.

"Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e 'disse que me disse'", afirmou.

Em 2 de maio, Maya revelou seu novo nome na certidão de nascimento, em que já constava o sexo feminino. O perfil de Massafera chegou a ficar sem publicações e, agora, o primeiro a aparecer é uma foto de seu novo documento.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE MAYA MASSAFERA NO INSTAGRAM: