Rafa Kalimann escolhe cinto importado para evento de Juliette; saiba valor

No ar em Família é Tudo, Rafa Kalimann separou um tempo para prestigiar a gravação do projeto São Juão, de Juliette, no Rio de Janeiro

Rafa Kalimann (31) foi uma das celebridades presentes na gravação do projeto São Juão, de Juliette Freire (34), na noite desta quinta-feira, 23, no Rio de Janeiro. A influenciadora, que está no ar em Família é Tudo, escolheu um vestido branco com decote em V e um cinto importado para a ocasião.

O cinto usado por Rafa Kalimann é da marca Zara, que tem lojas no Brasil. Porém, só está disponível para compra em sites da Europa . O acessório é confeccionado em círculos com aplicações de tachas, e feito em um material que recorda o couro. Ele pode ser adquirido por 39,95 euros, cerca de R$ 220, na cotação atual.

VEJA CINTO DIFERENTÃO ESCOLHIDO POR RAFA KALIMANN:

Rafa Kalimann na gravação do projeto São Juão | Foto: AgNews

Além da ex-participante do BBB 20, nomes como Tati Machado, Yasmin Brunet, Bruna Marquezine, Henri Castelli, Samuel de Assis, Bruna Griphao, Vanessa Lopes, Nicole Bahls, Lexa, Carla Diaz e João Guilherme estiveram presentes.

Leia também: Rafa Kalimann se diverte ao abrir álbum de fotos de breve viagem a Paris

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um clique com Giovanna Lancellotti, que também esteve presente no evento e celebrou seu aniversário de 31 anos recentemente, e ainda publicou um registro de seu encontro com Beatriz Reis, a Bia do Brás do BBB 24.

No ar como a vilã de Família é Tudo, Rafa Kalimann esteve presente no Festival de Cinema de Cannes, na França. Novamente no tapete vermelho, a influenciadora conseguiu registrar um clique ao lado do ator Willem Dafoe, que esteve no elenco do premiado filme Pobres Criaturas, e em outros longa-metragens como Homem Aranha, Psicopata Americano e O Farol.

VEJA CLIQUE DE RAFA KALIMANN DURANTE O FESTIVAL CANNES, NA FRANÇA: