Lady Gaga impressiona ao revelar look que usaria no Met Gala 2024

Após fala polêmica sobre sua última turnê, Lady Gaga impressiona seus fãs ao revelar detalhes do look que usaria no Met Gala 2024; confira!

Em 2024, o Met Gala não contou com a presença ilustre da cantora Lady Gaga no tapete vermelho. O que poucos sabiam, no entanto, é que estava programado para a artista estar no evento anual de moda em Nova York na primeira segunda-feira de maio.

Após sua fala polêmica sobre ter feito shows de sua última turnê com covid-19, Gaga revelou ao seus fãs qual seria o look que ela iria usar no Met Gala 2024. Sem revelar detalhes sobre o motivo de não ter comparecido ao evento, a famosa deixou seus fãs boquiabertos com a roupa que teria sido usada pela 'Mother Monster'.

Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora compartilhou um ensaio de fotos, onde exibiu um look misterioso, com uma máscara de renda e uma grande flor cobrindo seu rosto. Lady Gaga também estava usando um vestido com ombros volumosos, com tecido preto bordado, trazendo drama para a parte superior de seu look.

Vale lembrar que, em 2019, Lady Gaga fez uma das apresentações mais icônicas do tapete vermelho do Met Gala. Ela, que era uma das anfitriãs da noite, fez um verdadeiro espetáculo ao exibir quatro looks diferentes na escadaria do Metropolitan Museum of Art.

Lady Gaga revela ter feito shows de última turnê com Covid-19

A cantora Lady Gaga chocou seus fãs ao fazer uma revelação sobre a The Chromatica Ball, sua mais recente turnê mundial, realizada em 2022. Em uma sessão para divulgar o documentário sobre a turnê, que irá estrear no Max no próximo sábado, 25, a artista contou que realizou alguns shows com diagnóstico positivo para Covid-19.

Com agenda apertada de shows entre a Europa, América do Norte e Ásia, Lady Gaga optou por não cancelar as datas, mesmo saindo de um período delicado de isolamento social, onde ela ficou afastada dos palcos. "Fiz cinco shows com Covid-19", confessou.

Gaga disse que expôs a situação para sua equipe e os deu opções caso quisessem se ausentar dos shows. "Expliquei para minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs", disse.

Sem revelar em quais datas ela estava com a doença, a cantora disse que se comprometeu com as apresentações, mesmo após sair de uma fase dura da pandemia. "Vi isso de uma maneira que os fãs também estavam se colocando em perigo todas às vezes que iam ao meu show", finalizou Gaga.