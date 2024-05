Lady Gaga revela ter feito shows de última turnê com Covid-19

Viajando o mundo com a The Chromatica Ball, Lady Gaga revela ter feito shows de última turnê com diagnóstico positivo para Covid-19; entenda!

A cantora Lady Gaga chocou seus fãs ao fazer uma revelação sobre a The Chromatica Ball, sua mais recente turnê mundial, realizada em 2022. Em uma sessão para divulgar o documentário sobre a turnê, que irá estrear no Max no próximo sábado, 25, a artista contou que realizou alguns shows com diagnóstico positivo para Covid-19.

Com agenda apertada de shows entre a Europa, América do Norte e Ásia, Lady Gaga optou por não cancelar as datas, mesmo saindo de um período delicado de isolamento social, onde ela ficou afastada dos palcos. "Fiz cinco shows com Covid-19", confessou.

Gaga disse que expôs a situação para sua equipe e os deu opções caso quisessem se ausentar dos shows. "Expliquei para minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs", disse.

Sem revelar em quais datas ela estava com a doença, a cantora disse que se comprometeu com as apresentações, mesmo após sair de uma fase dura da pandemia. "Vi isso de uma maneira que os fãs também estavam se colocando em perigo todas às vezes que iam ao meu show", finalizou Gaga.

Lady Gaga faz relato emocionante sobre doença crônica

Durante a turnê The Chromatica Ball em 2022, a cantora Lady Gaga fez um desabafo para mais de 62 mil pessoas durante seu show em Londres, na Inglaterra. A artista vencedora do Oscar sofre de fibromialgia e falou que teve medo de não conseguir mais se apresentar em meio às fortes dores pelo seu corpo, principalmente nos tendões e articulações.

Na conversa, ela admitiu que ficou preocupada depois que precisou interromper sua última turnê. A estrela, inclusive, precisou cancelar um show no Rio de Janeiro, em 2017, onde se apresentaria no Rock In Rio.

“Alguns anos antes disso eu tive que cancelar um show aqui porque eu não conseguia mais. E eu sinto muito", disse ela. "Lamento ter perdido esses shows. Mas foi por causa de alguém muito especial e muitas pessoas na minha vida que eu tenho que agradecer”, detalhou ela.

No desabafo, a artista disse que sua irmã foi muito importante no processo de recuperação: “Naquele dia em que deixei Londres, não sabia mais se poderia estar no palco com todos vocês. Eu não sabia se conseguiria", afirmou ela.