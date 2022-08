Lady Gaga faz relato emocionante sobre doença crônica: ''Não conseguia mais''

Lady Gaga faz relato emocionante sobre doença crônica e afirma que não sabia se poderia voltar aos palcos novamente

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 14h19

A cantora Lady Gaga (36) desabafou para mais de 62 mil pessoas durante seu show em Londres, na Inglaterra, no último final de semana, 30. A artista vencedora do Oscar sofre de fibromialgia e falou que teve medo de não conseguir mais se apresentar em meio às fortes dores pelo seu corpo, principalmente nos tendões e articulações.

Na conversa, ela admitiu que ficou preocupada depois que precisou interromper sua última turnê. A estrela, inclusive, precisou cancelar um show no Rio de Janeiro, em 2017, onde se apresentaria no Rock In Rio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

“Alguns anos antes disso eu tive que cancelar um show aqui porque eu não conseguia mais. E eu sinto muito", disse ela no segundo palco da turnê Chromatica Ball, próximo ao piano. "Lamento ter perdido esses shows. Mas foi por causa de alguém muito especial e muitas pessoas na minha vida que eu tenho que agradecer”, detalhou ela.

No desabafo, a artista disse que sua irmã foi muito importante no processo de recuperação: “Naquele dia em que deixei Londres, não sabia mais se poderia estar no palco com todos vocês. Eu não sabia se conseguiria", afirmou ela.