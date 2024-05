Mariana Ximenes esbanja elegância em aeroporto no Rio de Janeiro

Com look super clássico, Mariana Ximenes esbanja elegância ao desfilar em aeroporto no Rio de Janeiro; confira as fotos!

A atriz Mariana Ximenes mostrou todo seu poder antes de embarcar em vôo no Rio de Janeiro. A famosa foi vista no aeroporto com um look chiquérrimo e arrasou ao apostar no clássico para curtir sua viagem.

A famosa escolheu um macacão sem alça preto, com corset que definiu bem sua silhueta impecável. Para complementar o look, Mariana ainda escolheu um grande óculos escuro, além de bolsa em tons terrosos da grife francesa Celine, avaliada em cerca de R$ 5 mil.

Confira as fotos:

Mariana Ximenes fala sobre rumores de romance com Gabriela Medvedovsky

A atriz Mariana Ximenes decidiu quebrar seu silêncio sobre os rumores de estar vivendo um romance com a também atriz Gabriela Medvedovsky. As duas se conheceram em 2021, quando participaram da novela 'Nos Tempos do Imperador', mas os boatos de romance surgiram em 2023, quando Ximenes publicou uma homenagem à amiga em seu aniversário, e foram intensificados em recente viagem da dupla à Itália.

Em entrevista à Vogue Brasil, as artistas falaram a verdade sobre a sua relação. Segundo Ximenes, ela prefere ignorar os comentários sobre sua amizade. "Não gosto de alimentar boatos", confessou. Já Gabi tomou um posicionamento diferente e esclareceu a situação para o público. "Eu não ligo. Sempre brincamos que se fôssemos um casal, de fato, seríamos um casal incrível. Mas não é o caso", revelou a atriz.

A famosa ainda lamentou a criação dos boatos a partir do carinho que as duas amigas demonstram em público. "Acho uma pena que as pessoas não consigam normalizar demonstrações de afeto e carinho entre amigas sem sexualizar essas relações. Essa falácia machista de que não há amizade entre mulheres é algo que estamos há anos tentando desconstruir, mas parece que ainda tem muito pra evoluir", disse Gabriela.