Bruna Marquezine deixa a lingerie à mostra ao usar vestido transparente

Sensualidade! Bruna Marquezine mostra o seu lado ousado em ensaio com vestido transparente e exibe seu corpaço curvilíneo

A atriz Bruna Marquezine (27) esbanjou sensualidade em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a beldade apareceu com um vestido rosa com transparência e deixou a lingerie à mostra.

Nas fotos, a beldade apostou no look transparente e mostrou que usava uma calcinha preta. Além disso, ela destacou suas curvas impecáveis ao caprichar nas poses.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Que linda”, disse um internauta. “Que mulher perfeita”, afirmou outro. “Ela tem cara de deusa né”, comentou mais um. “Que corpo”, contou um seguidor.

Bruna Marquezine é fotografada com os pais e a irmã

A atriz Bruna Marquezine foi fotografada durante um passeio em família há pouco tempo no Rio de Janeiro. A estrela foi vista ao lado dos pais, Telmo e Neide, e também da irmã, Luana, em um shopping no Rio de Janeiro . Para a ocasião, a artista surgiu com um look despojado, composto por calça soltinha e top justo, que deixou uma parte da barriga dela à mostra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine brilhou durante a edição de 2022 da CCXP em São Paulo. Protagonista feminina do filme 'Besouro Azul', da DC Comics, ela dividiu o palco do evento com o ator Xolo Maridueña, que é o protagonista masculino do longa, para contar sobre o projeto para os fãs. A previsão de lançamento do filme é para 2023.

Foto: Victor Chapetta - Agnews