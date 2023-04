Xuxa Meneghel aparece com look poderoso no lançamento de Caravana das Drags

Xuxa Meneghel aposta em vestido 'a vácuo' e chega de limousine no evento de lançamento do reality show Caravana das Drags

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) caprichou na escolha do look para marcar presença no evento de lançamento do reality show Caravana das Drags, do Prime Video, na noite de quarta-feira, 5. A estrela apareceu com um vestido todo preto e justíssimo ao corpo. Para completar o visual, ela surgiu com várias joias chamativas e maquiagem poderosa.

Xuxa chegou ao evento em uma limousine rosa e esbanjou simpatia ao posar para as fotos.

O reality show estreia no dia 14 de abril e mostrará 10 drag queens do Brasil competindo pelo título de campeã. Xuxa divide a atração com Ikaro Kadoshi.

Recentemente, Xuxa comentou sobre o desejo de fazer um programa com Drag Queens. "Queria ter tido uma oportunidade antes, levei várias ideias na Globo, na Record, em tudo, mas não tive essa oportunidade. Era um sonho meu guardado numa caixinha com uma chave especial. Sempre fui muito apaixonada pela arte Drag. No meu programa tinha umas gotinhas, umas sementinhas mostrando esse trabalho. Sempre fui um pouquinho Drag", contou ela.

E completou: "Tenho alguma coisa de Drag no sangue, amo isso de roupa exagerada. Minha mãe desde muito pequena me colocava em fantasia lá em Santa Rosa. E o mais bacana é essa transformação. Elas são artistas completas."

Fotos: Paulo Tauil/ AgNews

Xuxa revela possível sonho premonitório

Em uma edição comemorativa da Revista CARAS sobre a sua trajetória, Xuxa Meneghel contou a história de um sonho que teve recentemente. Ela contou que já teve alguns sonhos premonitórios em sua vida e um sonho chamou a atenção antes da morte da irmã Mara, que partiu em janeiro deste ano.

“Infelizmente acontece. Antes de a minha irmã Mara morrer, sonhei que ela estava com meu irmão Cirano e meus pais, e os três já faleceram. No sonho, Mara falava com eles. Comecei a questionar o que ela fazia ali, que claramente não era esse plano. Acordei sem entender nada. Dois dias depois ela teve uma parada respiratória”, disse ela.