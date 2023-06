Filha de Angélica e Luciano Huck encanta ao surgir com look para Festa Junina

Angélica e Luciano Huck marcam presença na festa junina da filha caçula, Eva, e a menina rouba a cena com seu look típico

A apresentadora Angélica explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos de como foi a festa junina na escola da filha caçula, Eva, fruto do casamento com Luciano Huck. Ela abriu um álbum de fotos para ostentar os momentos em família com a herdeira.

Nas imagens, Eva encantou ao aparecer com um vestido amarelo típico desta época do ano, enquanto os pais corujas surgiram com looks com a estampa xadrez. “Viva São João”, disse a comunicadora na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família. “Lindos! Socorro que coisa mais linda”, disse um seguidor. “Eva está linda”, declarou outro. “Eva é uma princesa, parabéns”, escreveu mais um. “Lindos e simpáticos”, declarou mais um.

Eva é a filha caçula de Huck e Angélica, que também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Benício, de 15 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica fala sobre a filha seguir caminho artístico: ''Muita angústia''

A apresentadora Angélica falou sobre a filha, Eva Huck, seguir um caminho artístico como ela teve desde o início de sua vida.

Em uma conversa sincera no podcast de Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), a loira comentou sobre a caçula ser a mais aparecida dos filhos e gostar dos holofotes.

Sem titubear, Angélica logo disparou que não deseja que Eva tenha uma carreira tão cedo como ela. "Sinceramente, não, ela vai ver essa entrevista um dia e vai ficar um pouco chateada comigo, porque eu acho que tem um preço também, uma cobrança por ela ser minha filha e do Luciano, então me dá muita angústia", declarou.

A artista falou mais sobre o medo da herdeira ser famosa. "No mundo que a gente vive hoje de tanta crítica, que machuca e não tem rosto, como mãe me preocupa muito, se pudesse colocava dentro de uma bolsinha e carregava", disse.

Contudo, a esposa de Luciano Huck não se mostrou totalmente contra a ideia da garota ser artista. "Por outro lado, se for a história dela, porque a gente vai na onda dela, a gente segurou por um tempinho, ela é aparecida, ela gosta, ela fala que quer ser atriz na Broadway, ela quer atuar, cantar e dançar, a gente brinca que eu pari uma Claudia Raia", falou.