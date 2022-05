Elegante, Anitta irá comparecer pela segunda vez no MET Gala

A cantora brasileira vestiu um look roxo elegante para comparecer ao MET Gala 2022

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 20h15

Vai ter Brasil no MET Gala 2022! Anitta (29) vai marcar presença em um dos maiores eventos do mundo da moda nesta segunda-feira, 2.

A cantora apostou em um look roxo em cetim de ombros caídos e com uma gola em formato de coração e babados na cintura. Um fio de pérolas também compõe o vestido elegante da cantora que performou no Coachella.

A dona do hit Envolver, vai comparecer ao evento de gala no qual o tema da noite é "América: Uma Antologia Fashion".

No ano passado, a brasileira também marcou presença no MET com um look preto com fenda e uma sandália exclusiva.

Confira aqui os looks de Anitta no MET Gala 2021 e 2022!

Em 2021, Anitta usou preto para seu primeiro MET - Foto: Getty Images