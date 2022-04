Anitta revela bastidores do seu show no Coachella 2022: ''Por trás das câmeras''

Moto táxi, karaokê e mais! Anitta revela detalhes por trás das câmeras do seu último show no 'Coachella 2022'

Redação Publicado em 25/04/2022, às 10h11

Direto do palco principal, Anitta (29) fez história pela segunda vez no segundo final de semana do Coachella 2022, um dos maiores festivais de músicas do mundo.

De verde, amarelo e azul, nas cores da bandeira brasileira, a brasileira levantou o público do festival que aconteceu nos finais de semana do dia 15 e 22, na cidade de Indio, em meio ao deserto da Califórnia.

Para celebrar o sucesso e o destaque nos veículos internacionais, a artista compartilhou um vídeo dos bastidores da sua segunda apresentação, incluindo a sua entrada icônica no palco de moto táxi.

O vídeo, compartilhado no TikTok, conta com mais de 1,3 milhões de visualizações: "Por trás das câmeras", escreveu ela.

Anitta revela detalhes por trás das câmeras do seu último show no Coachella 2022: