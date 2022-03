Doja Cat agita a primeira noite do Lollapalooza e famosos curtem o show da cantora

Doja Cat arrasou no palco do Lollapalooza e cantou seus sucessos na primeira noite do festival

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 21h53

Nesta sexta-feira, 25, Doja Cat (26) agitou a primeira noite do Lollapalooza com um show eletrizante!

Cantando seus maiores sucessos, a cantora que já havia pisado no palco do festival para performar em um dia promocional, fez toda a plateia presente no Autódromo de Interlagos cantar junto. Ao final do show, a artista levantou uma bandeira do Brasil.

Algumas celebridades também vieram ao festival para curtir o som de Doja. O comediante Whindersson Nunes(27) marcou presença no show da cantora americana.

Pabllo Vittar (28), que também se apresentou neste primeiro dia de Lollapalooza, estava com um cropped marrom na plateia.

A influenciadora e ex-BBB 22, Jade Picon (20) veio para prestigiar a dona do hit Say So e chegou ao festival esbanjando estilo e beleza com uma blusa cropped e calças coloridas.

Confira aqui alguns cliques do show de Doja Cat no Lollapalooza!

Doja Cat agitou o público do Lollapalooza

- Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews

A cantora performou pela segunda vez no palco do festival

Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews

Após se apresentar no Lollapalooza, Pabllo Vittar foi curtir o show de Doja Cat

Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews

Whindersson Nunes estava animado com o show da cantora americana

Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews