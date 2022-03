Após uma tempestade no Lollapalooza 2022, Pabllo Vittar sobe no palco

A artista agradeceu a persistência do público mesmo após fortes chuvas

Pabllo Vittar (28) arrasou o palco do Lollapalooza 2022 nesta sexta-feira, 25. Mesmo após as fortes chuvas no Autódromo de Interlagos, a cantora juntou os fãs em frente ao palco.

Com um look futurista, a drag queen cantou os seus maiores hits e parcerias com muita coreografia. Na plateia Marina Ruy Barbosa, Douglas Souza e Mônica Martinelli curtiram o show da cantora.

Durante a apresentação de Sua Cara, Pabllo fez questão de celebrar a conquista Anitta com Envolver no Top 1 da global do Spotify. “Anitta eu te amo”, declarou ela durante a música.

Marina Ruy Barbosa e Mônica Martelli marcaram presença no show

de Pabllo Vittar - Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews

Marina Ruy Barbosa apostou em um vestido marrom para curtir a

performance de Pabllo Vittar! - Foto: Leo Franco e Lucas Ramos/AgNews