Um dia antes de subir ao palco do Lollapalloza, Doja Cat faz post agradecendo seus fãs

A cantora que cantará em São Paulo neste dia 25, compatilhou fotos suas e escreveu uma legenda agradecendo os fãs

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 21h05

Nesta próxima sexta-feira, 25, Doja Cat (26) sobe no palco do Lollapalooza Brasil! Mas antes disso, a cantora agradeceu seus fãs por meio do seu Instagram.

Em uma sequência de fotos em que usava um top rosa que caiu muito bem com a calça jeans que usava, a diva pop posou na cama e em um elevador.

Na legenda do post, a artista indicada ao Grammy neste ano escreveu: "Obrigada a todos os meus fãs que ficam comigo mesmo quando as coisas dão errado. Eu sempre vou amar vocês e sempre lembrarei do jeito que vocês lidaram com estes tempos difíceis com compaixão e compreensão".

A cantora já marcou presença no festival Lollapalooza no Chile e na Argentina. Neste último, a cantora fez uma pausa de 5 minutos em seu show depois de ver que uma fã estava passando mal. A performance só continuou depois que Doja soube que a fã estava bem.

Confira aqui o post de Doja Cat!