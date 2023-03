Clã Kardashian-Jenner pode ficar de fora da lista de convidados do MET Gala

De acordo com insiders do evento mais esperado pelos famosos, os organizadores estão diminuindo a lista de convidados do MET Gala

Nesta quinta-feira, 9, a página de fofocas norte-americana Page Six afirmou que as integrantes do clã Kardashian-Jenner podem não estar mais na lista de presentes do evento mais esperado pelos famosos no ano: o MET Gala. E olha que demorou anos para que todas fossem convidadas.

Segundo o site estadunidense, a editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue Anna Wintour, que também é a responsável pela organização do grande evento de moda, estaria pensando em cortar a lista de convidados do MET Gala. E de acordo com um insider, nenhuma Kardashian será convidada este ano. Porém, outra fonte disse à página que isso não seria verdade.

Não é a primeira vez que os boatos de que o clã mais conhecido da internet não estaria no MET Gala rodam pelas redes. Em 2021, Khloé precisou rebater alguns rumores de que a família tivesse sido banida. “Conte sobre o MET Gala, os rumores são verdadeiros? Por favor, esclareça”, pediu uma internauta. “Absolutamente NÃO é verdade”, disse a socialite.