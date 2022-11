Kendall Jenner revela situação estranha que passou durante o Met Gala

Modelo Kendall Jenner teve que passar por situação inusitada durante um dos eventos mais aguardados do ano

No Met Gala deste ano de 2022, os holofotes foram roubados pela modelo Kendall Jenner (27), que usou um vestido bem volumoso da marca de luxo italiana Prada. Mas, o que ninguém sabia, é sobre uma situação para lá de inusitada que ela passou.

Durante o último episódio do reality “The Kardashians”, Kendall contou que passou um perrengue durante o evento, explicando que ficou apertada para ir ao banheiro durante o percurso, e precisou da ajuda de uma equipe da marca para se mexer no vestido e fazer xixi.

"Minha saia era grande e pesada, e havia muita coisa por baixo dela. Eu estava literalmente sem fôlego quando entrei na van", contou. "Preciso dar um gole de água e preciso fazer xixi. Não me julguem", disse, dentro da van indo para o evento.

"Quer saber, Kendall, nós temos o balde de gelo. Isso acontece o tempo todo nos bastidores”, disse um ajudante, que deixou ela envergonhada. "Isso é tão mortificante. A quem tiver que lidar com meu xixi mais tarde: sinto muito", respondeu. “Há xixi nos meus pés! Tudo bem, ninguém vai saber. Essa é uma história divertida, que há xixi no meu pé”, exaltou, rindo.

Kim e Khloé Kardashian mostram fotos adolescentes para comemorar aniversário de Kendall Jenner

Khloé Kardashian e Kim Kardashian decidiram resgatar registros antigos com a modelo ainda bebê para celebrar a chegada de seus 27 anos. "Feliz aniversário, Kendall Jenner! Eu te amo para todo o sempre! Sempre a voz da razão e aquela que vai me dar um cheque de realidade quando ninguém mais fala a verdade! Estou sempre tão orgulhosa de você por seguir sua verdade e, meu Deus, você é tão linda por dentro e por fora. Feliz aniversário, irmã", escreveu Kim.

Enquanto Khloé apostou em um textão lindo, cheio de emoção, para parabenizar a irmã. "O meu primeiro bebê, feliz aniversário . Kendall, você é quem roubou meu coração e me fez me apaixonar de mais maneiras do que eu sabia ser possível. Você é quem me ensinou responsabilidade, paciência, amor incondicional e compaixão. Você é uma das pessoas mais gentis e puras que já conheci. Você sente profundamente. Você dá tudo de si para quem você ama", dizia uma parte.