Kim e Khloé Kardashian mostram fotos adolescentes para comemorar aniversário de Kendall Jenner

Kendall Jenner recebe homenagem de irmãs para celebrar seu aniversário de 27 anos

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 15h59

Nesta quinta-feira, 3, a modelo Kendall Jenner (27) está completando 27 anos, e ganhou belas homenagens de suas irmãs. A socialite Khloé Kardashian (38) e a empresária Kim Kardashian (42) decidiram resgatar registros antigos com a modelo ainda bebê.

"Feliz aniversário, Kendall Jenner! Eu te amo para todo o sempre! Sempre a voz da razão e aquela que vai me dar um cheque de realidade quando ninguém mais fala a verdade! Estou sempre tão orgulhosa de você por seguir sua verdade e, meu Deus, você é tão linda por dentro e por fora. Feliz aniversário, irmã", escreveu Kim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kardashian (@kimkardashian)

Enquanto isso, Khloé apostou no textão para a irmã. "O meu primeiro bebê, feliz aniversário . Kendall, você é quem roubou meu coração e me fez me apaixonar de mais maneiras do que eu sabia ser possível. Você é quem me ensinou responsabilidade, paciência, amor incondicional e compaixão. Você é uma das pessoas mais gentis e puras que já conheci. Você sente profundamente. Você dá tudo de si para quem você ama", disse a loira.

"Kenny, você deixa as pessoas perplexas com sua beleza, intelecto e elusividade. Você tem a personalidade mais boba que permite que as pessoas sejam tão bobas quanto você. Em sua vida, você quebrou barreiras e quando alguém lhe disse não, você nunca desistiu até provar que eles estavam errados. Você mostrou aos que estão ao seu redor como lutar por suas crenças e como nunca desistir. Como temos que trabalhar duro pelas coisas em que acreditamos e como a família vem antes de qualquer coisa”, continuou.

“Você segurou minha mão em todos os altos e baixos e eu vou segurar a sua para sempre. Você é meu coração e eu não poderia me sentir mais abençoada por ter uma irmã/melhor amiga como você. Declararei meu amor por você até o fim dos tempos. Agradecendo e elogiando que tenho a sorte de tê-lo como meu. Desejo a você o mais feliz dos aniversários, minha linda e pura Kenny", afirmou Khloé.

"Eu rezo para que cada ano fique melhor e melhor e você seja cada vez mais feliz a cada dia que passa. Eu rezo para que você seja para sempre mimado com amor e saúde. Espero que você sempre sinta o quão obcecados todos nós somos com a magia que é você. Meu raro meu doce anjo de irmã, eu te amo com cada grama de mim. Feliz aniversário", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Família Kardashian-Jenner se produz para comemorar o Halloween

Para celebrar o Halloween, o clã Kardashian-Jenner decidiu mostrar suas fantasias para a data. Kim Kardashian escolheu a personagem Mística do grupo de super-heróis X-Men. Já Kendall Jenner apareceu com um look inspirado na personagem Jessie da série de filmes Toy Story. Enquanto Kourtney e Travis Barker foram de Chucky e Tiffany.

Porém, Kylie Jenner foi quem mais se empolgou com a data e se produziu para diversas fotos em seu Instagram. A modelo já se vestiu de Noiva de Frankenstein, como a bruxa Elvira, como uma garota espacial e alienígena.