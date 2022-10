Família Kardashian-Jenner se produz para comemorar o Halloween

Kim Kardashian e suas irmãs apareceram produzidas em suas fantasias de Halloween que foram desde X-Men a Elvira

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 16h02

Nesta segunda-feira, 31, é celebrado o Halloween! E o clã Kardashian-Jenner mostrou que não veio para brincadeira quando o assunto é se fantasiar para a data!

Kim Kardashian (42) compartilhou em seu Instagram sua fantasia toda produzida da personagem Mística do grupo de super-heróis X-Men.

Kendall Jenner (26) apareceu esbanjando boa forma em um look inspirado na personagem Jessie da série de filmes Toy Story. A modelo usava um cropped que remetia à personagem de desenho animado e ousou ao vestir uma calça recortada que deixava suas nádegas à mostra.

A matriarca Kris Jenner (66) também relembrou fantasias passadas de Halloween que iam desde mímica a gatinha! “Algumas das minhas fantasias preferidas ao longo dos anos”, escreveu a empresária na legenda da série de fotos postadas em seu Instagram.

Já Kourtney Kardashian (43) e seu marido Travis Barker (46) não vieram para brincadeira! O casal estava assustador vestidos dos bonecos do mal Chucky e Tiffany.

Porém, Kylie Jenner (24) foi a irmã que mais se empolgou com a data e se produziu para diversas fotos em seu Instagram. Em postagens que começaram na última sexta-feira, a modelo já se vestiu de Noiva de Frankenstein, como a bruxa Elvira, como uma garota espacial e alienígena.

Assustador!

Na última quarta-feira, 26, Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao mostrar a decoração de sua casa para o Halloween.

Na entrada de sua mansão, mostrou uma árvore altíssima forrada de imitações de ossos humanos e os jardins com ossos de mãos saindo da terra. A Kardashian contou que as mãos eram moldes das mãos de conhecidos, seus filhos, familiares e amigos. Ao lado, estão com algumas criaturas de ossos sentados em volta de uma fogueira.