Casimiro Miguel desembolsa uma fortuna para adquirir itens raros no leilão de Neymar Jr

Casimiro Miguel pagou uma fortuna para conquistar três itens de luxo no leilão beneficente de Neymar Jr

O jornalista esportivo e streamer Casimiro Miguel abriu a carteira durante o leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite de quinta-feira, 22, em São Paulo. Ele foi um dos compradores dos vários lotes disponibilizados no evento e desembolsou uma fortuna para conquistar itens luxuosos.

De acordo com o site UOL, Casimiro gastou R$ 825 mil para comprar um dos lotes do evento . Ele levou para casa um troféu que foi de Lionel Messi e quatro diárias na suíte presidencial de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Além disso, ele também terá a companhia da atriz Deborah Secco durante um jantar.

Entre os outros lotes leiloados estava uma experiência com a influencer Virginia Fonseca, com direito a viagem de jatinho particular com ela entre São Paulo e Rio de Janeiro. O lote foi arrematado por R$ 735 mil por três amigos .

A influenciadora Gkay doou dois convites para a Farofa da Gkay do ano que vem para o leilão e o item foi vendido por R$ 80 mil . Além disso, o evento também leiloou uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar Jr e Pelé no valor de R$ 500 mil .

O casamento de Casimiro Miguel

No dia 19 de dezembro de 2022, Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima no Rio de Janeiro. O evento que contou com a presença de amigos e família aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

A cerimônia luxuosa contou com a igreja decorada com flores brancas, que ornaram com o belo vestido de noiva de Anna Beatriz. O streamer também estava elegante com um terno tradicional e uma gravata branca, que combinou com a decoração do local.

Vale lembrar que o casamento de Casimiro e Anna Beatriz estava marcado para acontecer no dia 19/11, porém, foi adiado em um mês após o noivo testar positivo para Covid-19.