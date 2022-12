Após adiar a cerimônia, Casimiro Miguel se casa no Rio de Janeiro

O jornalista Casimiro Miguel se casou com sua amada Ana Beatriz em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 19, Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima no Rio de Janeiro. O evento que contou com a presença de amigos e família aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo.

A cerimônia luxuosa contou com a igreja decorada com flores brancas, que ornaram com o belo vestido de noiva de Anna Beatriz.

O streamer também estava elegante com um terno tradicional e uma gravata branca, que combinou com a decoração do local.

Vale lembrar que o casamento de Casimiro e Anna Beatriz estava marcado para acontecer no dia 19/11, porém, foi adiado em um mês após o noivo testar positivo para Covid-19.

Confira imagens da cerimônia!

Reprodução: Instagram

Recorde!

Recentemente, Casimiro fez história ao bater um recorde de espectadores em uma transmissão no YouTube.

O feito ocorreu no jogo da Copa do Mundo de 2022, da seleção brasileira contra a equipe da Suíça e a transmissão do jornalista atingiu o recorde mundial de audiência simultânea no site.