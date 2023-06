Viagem com Virginia Fonseca é leiloada por valor impressionante no evento de Neymar Jr

Virginia Fonseca revela por qual valor uma viagem com ela foi vendida no leilão beneficente de Neymar Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca chocou os internautas ao revelar o valor impressionante pelo qual uma experiência ao seu lado foi leilada durante o evento beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr na noite de quinta-feira, 22. Ela contou que leiloou uma experiência, que inclui uma viagem de jatinho entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a influencer revelou o valor final do seu lote: R$ 735 mil . "Eles arremataram nossa experiência por R$ 735.000,00! Muita gratidão!! Fizeram total diferença na vida de milhares de crianças e famílias que são ajudadas pelo Instituto Neymar Jr. Toda honra e glória a Deus", disse ela na legenda.

Outro item leiloado no evento foram convites para a Farofa da Gkay. Inclusive, a influencer Gkay também revelou o valor pelo qual o lote foi vendido no evento. Os dois convites foram vendidos por R$ 80 mil e ela ficou chocada . “Gente, eu estou muito chocada! Compraram o convite da Farofa por 80 mil reais. Eu estou sem chão demais”, disse ela.

Uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar Jr e Pelé foi leiloada pelo valor de R$ 500 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca usou look caríssimo no leilão de Neymar Jr

Para ir ao leilão de Neymar Jr, Virginia Fonseca usou um vestido branco justíssimo ao corpo da grife Tom Ford. O modelito é avaliado em US$ 2.960, cerca de R$ 14.220. Para completar o visual, a estrela surgiu com brincos e colar do designer Paulo Teixeira, que são avaliados em cerca de R$ 4 milhões.

“Pronta pra hoje! Muito feliz e grata por ter sido convidada para fazer parte do time de apresentadores desse evento tão especial e por uma causa tão importante, em prol de milhares de crianças e famílias que o @institutoneymarjr ajuda diariamente! Que Deus nos abençoe e bora”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.