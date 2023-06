Virginia Fonseca estreia visual novo em leilão de Neymar com look arrasador

Influenciadora digital Virginia Fonseca esbanja elegância para comparecer a evento beneficente

Nesta quinta-feira, 22, está acontecendo o leilão benenficente do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr. E uma das apresentadoras, a influenciadora digital e empresária, Virginia Fonseca, decidiu estrear seu visual novo no evento. A famosa deixou os cabelos mais claros e apostou em um look para lá de elegante para comandar o leilão.

Para ir ao evento que acontece na cidade de São Paulo, a influenciadora digital e mãe de Maria Alice e Maria Flor, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, a loira apostou em um vestido extremamente elegante branco, com mangas compridas e um lindo decote em suas costas. Além disso, completou o look com joias que combinassem com a peça e escolheu uma maquiagem leve, dando destaque para o batom vermelho.

“Pronta pra hoje! Muito feliz e grata por ter sido convidada para fazer parte do time de apresentadores desse evento tão especial e por uma causa tão importante, em prol de milhares de crianças e famílias que o @institutoneymarjr ajuda diariamente! Que Deus nos abençoe e bora”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Veja a lista dos principais lotes do leilão de Neymar Jr.:

- Camiseta autografada por Pelé e Neymar Jr.;

- Partida de pôquer com Neymar Jr. no Cruzeiro “Ney em Alto Mar”;

- Churrasco do Netão com pocket show da dupla César Menotti e Fabiano;

- Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

- Dois ingressos para a “Farofa da Gkay” com posts no Instagram da influencer;

- Dois ingressos para a experiência Vip no Prêmio SP de Fórmula 1;

- 9 noites nas incríveis ilhas Maldivas oferecido por Marriott International;

- Experiência com Carlinhos Maia em Alagoas, com post no Instagram;

- Assistir ao jogo no camarote do Neymar Jr. em Paris com jantar com o craque;

- Carnaval vip em São Paulo e Rio de Janeiro com Sabrina Sato;

- Troféu Lionel Messi e duas diárias na suíte presidencial do Fasano Rio de Janeiro;

- Viagem ao Rio de Janeiro com Virgínia Fonseca e Poliana;

- 5 camisetas do Brasil autografadas por Neymar Jr..

Neymar Jr e Bruna Biancardi chegam juntos ao leilão do instituto dele

Mesmo em meio a tantas polêmicas, Neymar Jr marcou presença no leilão beneficente do seu instituto. Um dia após assumir a traição, ele surgiu acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e também do seu filho mais velho, Davi Lucca, de 11 anos.