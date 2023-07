Bruna Marquezine e João Guilherme curtem festa junina com amigos

Bruna Marquezine e João Guilherme se divertem em festa junina com amigos e o look da atriz chama a atenção

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a noite de sexta-feira, 30, ao lado dos seus amigos em uma festa junina pra lá de animada! Nas redes sociais, os fãs compartilharam vídeos da artista se divertindo com seus amigos em uma celebração com direito a brincadeiras e touro mecânico. Inclusive, ela contou com a companhia do ator João Guilherme.

Os dois foram vistos se divertindo durante uma corrida de sacos e também no touro mecânico. Para a festa, Bruna esbanjou estilo com o seu look típico, composto por saia rodada, blusa cropped e chapéu.

Vale lembrar que Bruna Marquezine e João Guilherme foram apontados como um suposto casal há algumas semanas. De acordo com o programa Fofocalizando, do SBT, os dois estariam se conhecendo melhor e já teriam ficado juntos.

Quem contou a história foi a jornalista Gaby Cabrini, que conversou com uma amiga da famosa que entregou a história. "Estão conhecendo melhor, eles já trocaram uns beijinhos. E agora ela deu uma passadinha no perfil dele para curtir umas fotos", disse ela, que ainda contou que os dois se aproximaram por assuntos em comum. "Ele é divertido, bonito e que ele chamou a atenção da Bruna pelo humor e pelo interesse dele por moda, por vários assuntos. Estão se conhecendo melhor", disse. Porém, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Além disso, eles foram vistos juntos em um bar no Rio de Janeiro em meados de junho e o flagra circulou pela web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acervo João Guilherme (@acervojoaoguilherme)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Acervo João Guilherme (@acervojoaoguilherme)

Bruna Marquezine usa look com recortes estratégicos

A atriz Bruna Marquezine (27) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu novo look. A beldade surgiu deslumbrante ao usar um vestido nada básico e esbanjou sensualidade ao ostentar suas curvas impecáveis.

A estrela apostou em um vestido preto justíssimo ao corpo e com recortes estratégicos, que deixaram em evidência o decote invertido dela e também a região do quadril. O look é da grife italiana Andrea Adama e custa cerca de R$ 5.075. Para completar o visual, ela apostou em uma bolsa da grife Benedetta Bruziches, que é avaliada em R$ 8.519.