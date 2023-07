Bruna Marquezine aposta em transparência para show de Ludmilla

Atriz Bruna Marquezine elege look branco e transparente mostrando tudo para show de Ludmilla

Na noite deste sábado, 8, está acontecendo o tão esperado Numanice, da cantora Ludmilla, na cidade do Rio de Janeiro. Entre os muitos famosos que estão marcando presença no evento, a atriz Bruna Marquezine não podia deixar de comparecer. Extremamente elegante, a famosa apostou em um look transparente.

Flagrada pelas lentes dos paparazzis presentes no evento, a artista surgiu bastante sorridente, mostrando toda sua simpatia, enquanto posava para os cliques. Com uma saia branca e transparente, que deixava a lingerie à mostra, Bruna também apostou em um cropped de mangas longas transparente, que deixou tudo aparecendo.

Bruna ainda completou o look sensacional com um tênis. Além dela, outros famosos compareceram ao evento de Ludmilla. O jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vini Jr, a cantora Preta Gil, o ator Nicolas Prattes e a dançarina e ex-participante do Big Brother Brasil 22, Brunna Gonçalves, esposa da cantora, também estiveram no show.

Bruna Marquezine - Foto: Webert Belicio - Gabriel Rangel / AgNews

Bruna Marquezine - Foto: Webert Belicio - Gabriel Rangel / AgNews

Ludmilla comemora sucesso de campanha de doação de sangue: ''Honrada e grata''

A cantora Ludmilladecidiu surpreender seus fãs na última terça-feira, 04, ao anunciar que alguns ingressos do show Numanice estariam de graça para os fãs que contribuírem com a doação de sangue no Rio de Janeiro nos pontos de coleta oficiais do HemoRio, entre os dias 5 e 7 de julho. "Alô, galerinha da pedição de ingressos, tenho uma notícia maravilhosa para você", disse ela.

Em sua conta no Twitter, Ludmilla postou: "Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no HemoRio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!", declarou a famosa após repercussão de fila quilométrica nas unidades do Hemorio de doação de sangue.

