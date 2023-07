Ludmilla comemora sucesso de campanha de doação de sangue: ''Honrada e grata''

Nas redes sociais, Ludmilla se surpreende com fãs que participam de iniciativa em parceria com o Hemorio em troca de ingresso para show

A cantora Ludmilla usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 05, para celebrar e agradecer ao público pelo sucesso de uma ação promovida por sua equipe em parceria com o Hemorio.

A artista surpreendeu o público na última terça-feira, 04, ao anunciar que disponibilizou ingressos do show Numanice de graça, que acontecerá no próximo sábado, 08, no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, para os fãs que contribuírem com a doação de sangue no Rio de Janeiro nos pontos de coleta oficiais do HemoRio, entre os dias 5 e 7 de julho. "Alô, galerinha da pedição de ingressos, tenho uma notícia maravilhosa para você", disse ela.

Em sua conta no Twitter, Ludmilla postou: "Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no HemoRio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!", declarou a famosa após repercussão de fila quilométrica nas unidades do Hemorio de doação de sangue.

Confira a ação de Ludmilla:

Chegou a hora de preparar o bracinho e doar sangue pra ficar Numanice! Ainda não garantiu o ingresso pro dia 8? Eu e o HemoRio resolvemos! Quem doar sangue entre os dias 5 e 7 de julho em qualquer centro do HemoRio e disser que é em nome da campanha Ludmilla Numanice vai ganhar… pic.twitter.com/ylTJNdlzLW — LUDMILLA (@Ludmilla) July 4, 2023

Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje! — LUDMILLA (@Ludmilla) July 5, 2023

