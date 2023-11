Após críticas, Ludmilla canta hino nacional novamente no Prêmio Multishow

Ludmilla se redime com o público após críticas e canta hino nacional no Prêmio Multishow; confira o vídeo!

Na noite desta terça-feira, 7, a cantora Ludmilla decidiu cantar novamente o Hino Nacional Brasileiro no Prêmio Multishow 2023. Pra quem não acompanhou, a artista foi criticada pelo público após sua performance na abertura Grande Prêmio do Brasil da Fórmula 1, que aconteceu no último domingo, 5.

Na ocasião, ela sofreu um pequeno probleminha na hora de cantar a música no evento. Porém, a esposa da dançarina Brunna Gonçalves decidiu se redimir com o público durante a 30ª edição da premiação do Multishow, da qual ela é uma das apresentadoras.

Ao lado de sua esposa e sua mãe, Silvana Oliveira, Ludmilla apostou em uma versão acapella da música e soltou o vozeirão para o público. Desta vez, ela executou a canção sem erros e ganhou uma salva de palmas do público.

Nas redes sociais, alguns internautas enalteceram a cantora pela nova tentativa. "Mandou o recado dela!", disse um. "Artista", disparou outro. No entanto, alguns ainda não aprovaram a performance de Lud. "Prova de recuperação, fez o dever de casa... Mas no Domingo fez vergonha!!!", disseram. "Agora já é tarde", criticou outro.

Ludmilla foi detonada por Luana Piovani após problemas com o hino nacional

Após a gafe de Ludmilla no GP do Brasil da Fórmula Um no último domingo, 5, a cantora recebeu duras críticas da atriz Luana Piovani. Em suas redes sociais, ela causou comoção ao respostar um vídeo do momento e detonar a artista para seus seguidores.

Na legenda do vídeo dizia: “Ludmilla errando a letra e esquecendo a metade do Hino Nacional no GP de Interlagos de F1”. Logo em seguida, Piovani deixou sua opinião sobre a performance feita pela dona do álbum Numanice. “Vergonha alheia”, disse a ex-mulher de Pedro Scooby.

Vale lembrar que Ludmilla teve problemas com seu áudio durante a apresentação. Com falhas no microfone, o público teve a impressão de que a cantora tinha esquecido da letra do hino nacional.