Luana Piovani detona Ludmilla após performance: “Vergonha alheia”

A atriz Luana Piovani reagiu à Ludmilla cantando o hino nacional no Grande Prêmio do Brasil da Fórmula Um e não poupou críticas a cantora

Nesta segunda-feira, 6, Luana Piovani causou comoção nas redes sociais ao fazer duras críticas à cantora Ludmilla. A dona do álbum “Numanice” performou o hino nacional brasileiro no Grande Prêmio do Brasil da Fórmula Um nesse último domingo, 5.

Na performance que ocorreu no Autódromo de Interlagos em São Paulo, a artista cantava acompanhada de um menino que tocava o hino em um cavaquinho. Porém, por algum motivo, a canção foi pausada diversas vezes, tanto por Ludmilla quanto pelo jovem instrumentista. Foi por conta dessas pausas ao longo do hino, que internautas começaram a acusar a dona do hit "Maldivas" de ter esquecido a letra do hino nacional.

Em seu perfil no Instagram, Luana Piovani respostou um vídeo da performance de Ludmilla. A legenda do vídeo dizia: “Ludmilla errando a letra e esquecendo a metade do Hino Nacional no GP de Interlagos de F1”.

Além de repostar o vídeo, a ex-esposa do surfista Pedro Scooby ainda deixou sua opinião sobre a performance feita pela vencedora do Grammy Latino. “Vergonha alheia”, comentou a mãe de Dom, Ben e Liz.

Apesar das críticas, Ludmilla exibiu confiança na hora de cantar o hino em São Paulo. A cantora surgiu vestindo um macacão todo branco com algumas listras vermelhas. O visual fazia referência ao look usado pela cantora americana Whitney Houston para performar o hino nacional dos Estados Unidos na final da liga de futebol americano, o Super Bowl em 1991.

Luana Piovani compartilhou vídeo e criticou Ludmilla em suas redes sociais

O GP de Interlagos da Fórmula Um estava repleto de famosos. Além de Ludmilla, outras estrelas marcaram presença como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, João Figueiredo, Pedro Scooby e Ítalo Ferreira.

Quem chamou atenção no evento foi a atriz Marina Ruy Barbosa. Além do look elegante composto por um vestido e botas pretas, a ruiva usava em suas orelhas brincos em formatos de gota da grife Bottega Veneta avaliados em cerca de R$ 6.635.