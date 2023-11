Saiba qual é o preço do brinco que Marina Ruy Barbosa usou neste sábado

Marina Ruy Barbosa aparece com brincos de grife no Autódromo de Interlagos. Saiba quanto custa!

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030 .

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Fotos: Tomzé Fonseca/ AgNews

Marina Ruy Barbosa está noiva!

A atriz Marina Ruy Barbosa deu um novo passo em seu relacionamento com o empresário Abdul Fares. Os dois ficaram noivos há pouco tempo e o destino do pedido acaba de ser revelado. De acordo com o Jornal Extra, o pedido de noivado aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes.

A viagem deles para Dubai foi rápida e durou apenas 48 horas. Eles foram para lá no jatinho particular dele para celebrar o aniversário de Abdul no início do mês de outubro. Então, ele aproveitou o destino para fazer o pedido de noivado.

Desde lá, Marina Ruy Barbosa usa o seu anel luxuoso na mão direita. Eles estão juntos há alguns meses e assumiram o romance publicamente há cerca de três meses. Nos últimos tempos, eles foram visto juntos em várias ocasiões, incluindo um show no último final de semana.

Agora, o casamento deve acontecer no ano de 2024, informou o Extra.