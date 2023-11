Famosos assistem ao GP Brasil de Fórmula 1 em Interlagos

Celebridades marcam presença no Autódromo de Interlagos para acompanhar o Grand Prix do Brasil de Fórmula 1

O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 aconteceu neste domingo, 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e reuniu um time de celebridades na plateia. Os convidados famosos circularam pelo evento e curtiram o clima de competição da corrida.

Entre os convidados estavam Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, João Figueiredo, Pedro Scooby e Ítalo Ferreira.

Com o dia ensolarado, todos os famosos escolheram looks sofisticados e estilosos para o evento. Bruna e Sasha apostaram no tradicional preto e branco para manter o estilo. E Bruna ainda completou o visual com boné vermelho. Enquanto isso, Pedro e Ítalo surgiram com camisetas confortáveis.

Marina Ruy Barbosa esteve no treino do GP Brasil e usou brincos estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Foto: Tomzé Fonseca/ AgNews