Toda produzida, Maisa Silva rouba a cena com look transparente

Atriz e apresentadora Maisa Silva rouba a cena na web com modelito arrojado e transparente

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 09h47

Aos 19 anos de idade, a atriz e apresentadora Maisa Silva está cada vez mais bela e dona de um super estilo.

Na noite desta segunda-feira, 28, a ex-estrela mirim do SBT arrasou ao ser clicada com um look arrojado e transparente que fez bastante sucesso nas redes sociais.

De lado, a famosa mostrou a boa forma e foi elogiada por centenas de seguidores que aprovaram o modelito fashion da artista. "Ícone da beleza e da moda!", opinou um admirador no Instagram.

Sucesso na série de Volta aos 15, produzida pela Netflix, Maisa Silva viu a atração chamar a atenção no streaming que já confirmou que novos capítulos serão feitos para uma segunda temporada.

Veja o look fashion da Maisa Silva!