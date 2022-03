Maisa Silva e Larissa Manoela curtem noitada juntas e fãs elogiam: ''As maiores''

Em São Paulo, Maisa Silva e Larissa Manoela arrancam elogios ao curtirem noite juntas

CARAS Digital Publicado em 13/03/2022, às 12h15

Maisa Silva (19) e Larissa Manoela (21) aproveitaram uma noite bem especial no último sábado, 12.

As eternas Valéria e Maria Joaquina se reencontraram em São Paulo e curtiram uma noitada incrível juntinhas. E claro que os admiradores das atrizes rasgaram elogios.

No perfil do Instagram, as duas esbanjaram beleza e estilo com cliques desconstruídos.

"Laísa", brincaram elas na legenda das publicações juntando o nome das duas.

"O encontro do século", disparou uma internauta; "As maiores do Brasil", brincou outra; "Vocês são simplesmente perfeitas", comentou uma terceira; "É beleza demais meu deus", declarou mais uma.

CONFIRA FOTOS DO ENCONTRO DE MAISA SILVA E LARISSA MANOELA