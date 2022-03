Maisa recebe recado de Jennifer Garner e surpreende a web: ''Dois ícones''

A atriz de 'De Repente 30' mandou um recado para Maisa através das redes sociais da Netflix

Nesta quinta-feira, 10, Maisa (19) se surpreendeu ao receber um recado pra lá de especial de ninguém menos que Jennifer Garner (49).

A atriz do filme 'De Repente 30' está promovendo o seu novo filme da Netflix, O Projeto Adam, e resolveu chamar a brasileira para assistir.

Na mensagem, a artista internacional comentou sobre a viagem no tempo da série protagonizada pela jovem, De Volta Aos 15.

E claro que a apresentadora surtou com a notícia. "Genteee, olha o recadinho super especial que acabo de receber da @jennifer.garner , musa de De Repente 30, falando de De Volta aos 15! :O Ela também vai lançar um novo filme de viagem no tempo na Netflix, O Projeto Adam, junto com o Ryan Reynolds! Ameiiiii Thank you, Jennifer! Can't wait to watch your new movie on @netflixbrasil", escreveu ela.

Os amigos e admiradores também piraram com o vídeo. "O crossover de MILHOESSSS", disse Camila Queiroz; "Uma deusa falando da outra deusa. Ícones!", comentou Larissa Manoela; "Aí Maisa venceu muito na vida! Orgulho das brasileiras", declarou uma internauta.

