Luciana Gimenez é traída por vestido transparente em evento

Apresentadora Luciana Gimenez é traída por look transparente e revela intimidades ao ser fotografada

A apresentadora Luciana Gimenez caprichou e ousou em mais uma produção para aparecer em público. Nesta sexta-feira, 25, para marcar presença em um evento, a famosa elegeu um vestido transparente e roubou a cena ao revelar suas intimidades.

Usando a peça arrasadora, com vários brilhos, a artista esbanjou suas curvas esculturais com estilo e atitude. Luciana Gimenez então deixou a calcinha preta, de modelo fino, aparente, e se exibiu sem sutiã, deixando a intimidade em evidência.

Dona de uma beleza única, a apresentadora do Superpop arrematou a produção com um batom de cor escura e várias joias. Nos pés, ela colocou uma sandália preta de salto baixo, afinal, ela continua se recuperando após o acidente que sofreu nos últimos meses esquiando e passará por uma nova cirurgia.

Nas últimas semanas, a ex-modelo curtiu mais uma viagem pela Europa. Dessa vez, ela curtiu Grécia e Espanha. Durante sua passagem pelos lugares, ela deu o que falar ao fazer fotos usando apenas adesivo nos bicos.

Veja o vestido transparente de Luciana Gimenez:

Fotos: Marcelo Sá Barretto e Leo Franco/Agnews

Ex-BBB abre o jogo após boatos de affair com Luciana Gimenez

O ex-BBB Rodrigo Mussi comentou sobre o suposto affair com a apresentadora Luciana Gimenez. Os boatos surgiram no último dia, 29, após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia.

Não demorou para que os internautas se animassem e especulassem sobre um romance entre os famosos. No entanto, em entrevista ao Gshow, Mussi se mostrou surpreso e desmentiu os rumores de affair.

"Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele.