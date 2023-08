Luciana Gimenez fará nova cirurgia após acidente de esqui: "Tirar o parafuso"

Durante uma consulta médica, o médico da apresentadora Luciana Gimenez falou sobre a nova cirurgia

A apresentadora Luciana Gimenez precisará passar por uma nova cirurgia. O médico da artista analisou o osso da perna que foi fraturado no acidente de esqui em Aspen, nos Estados Unidos, e explicou que um dos parafusos será retirado.

No vídeo postado nos Stories do Instagram na manhã desta quinta-feira, 24, o médico deu boas notícias sobre a recuperação da estrela da RedeTV!, que sofreu o acidente quando estava curtindo as férias ao lado dos filhos, Lucas Jagger, 24 de anos, e Lorenzo, de 12.

"Fratura consolidada", disse o profissional. "Não acredito!", celebrou ela. O doutor completou: "A fratura colou completamente. 100%. Fim. Já pode ir para o esqui de novo. Aliás, precisa marcar para perder o medo", brincou ele. "Você está zerada", completou.

Gimenez, então, quis saber mais detalhes sobre a próxima cirurgia. "Você vai tirar o parafuso da minha perna, certo? Qual seria?", perguntou. O médico explicou: "Olha só... Você tem três parafusos: dois que vão de um lado para o outro e um de frente para trás e está machucando um pouco o seu tendão. Então, vai só tirá-lo. Ele já não tem mais função", disse ele. A apresentadora não falou sobre a data que fará a operação.

Confira:



Reprodução/Instagram

Look luxuoso

Nesta quarta-feira, 23, Luciana Gimenez encantou seus fãs ao compartilhar em seu Instagram seu look escolhido para realizar as gravações do 'SuperPop', seu programa da RedeTV!. A famosa recebeu elogios ao posar para os cliques.

A morena surgiu com um vestido todo preto que ia até os joelhos. A peça decotada ainda possuía mangas longas transparentes. A famosa completou o look composto por um vestido feito por uma estilista, com uma sandália estilo gladiadora. Apesar do look ter sido feito por uma estilista, um vestido preto de veludo similar pode ser encontrado por cerca de R$ 6 mil. Confira a produção!