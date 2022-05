Juliette surpreende com vestido preto básico de quase R$ 10 mil

Ex-BBB Juliette apostou em look grifado para o 'Altas Horas' e esbanjou estilo

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 10h42

Campeã do BBB 21, Juliette Freire (32) apostou em um look digno de uma milionária.

Para participar da gravação do Altas Horas com Juliana Paes (43), nesta terça-feira, 10, a maquiadora elegeu um look preto nada básico e impressionou.

Cheia de elegância, Juliette surgiu arrasadora com um vestido preto bem justinho de uma grife cara. A peça, de R$ 9.480, foi combinada com luvas e sapatos chiquérrimos.

"Gravação do altas horas hoje. A coisa mais linda desse mundo", escreveu ela na legenda dos cliques em que apareceu esbanjando beleza na rede social.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios. "Que gata", admiraram os fãs. "Sempre belíssima", falaram outros.

Com mais de 33 milhões de seguidores na rede social, Juliette Freire fatura de três a quatro vezes mais que Arthur Aguiar (33) desde que venceu o BBB.

Veja o look de Juliette Freire para o Altas Horas: