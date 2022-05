Juliana Paes celebra encontro com Juliette: 'Maravilhosa'

Com look ousadíssimo, Juliana Paes surge ao lado de Juliette em gravação do programa Altas Horas, da Globo

A atriz Juliana Paes (43) agitou as redes sociais ao mostrar as fotos do seu encontro com a ex-BBB Juliette Freire (32). A artista ficou animada ao conhecer a campeã do Big Brother Brasil 21 e fez questão de registrar o momento especial.

As duas posaram juntas nos bastidores da gravação do programa Altas Horas, da Globo, nesta terça-feira, 10. “O encontro do cacto com a onça no Altas Horas deu match! Vocês pediram tanto e finalmente aconteceu! Juliette, sua maravilhosa! Te admiro tanto”, disse ela na legenda.

Nas fotos, Juliana Paes roubou a cena com seu look ousado. Ela apareceu com as pernas à mostra ao usar shorts curtinho e também blusa com transparência. Enquanto isso, Juliette destacou suas curvas com vestido preto justinho e decotado.

Atualmente, Juliana Paes está no time de jurados do quadro Caldeirola, do programa Caldeirão com Mion, após ter brilhado como a Maria Marruá no remake da novela Pantanal, da Globo. Enquanto isso, Juliette está com tudo na carreira musical. Nesta semana, ela lançou a música Cansar de Dançar, que é um hit nas plataformas digitais.

Juliana Paes exibe fotos com Juliette: