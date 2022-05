Arthur Aguiar fatura de três a quatro vezes menos que Juliette Freire após o 'BBB'

Campeão do 'BBB 22', Arthur Aguiar estaria cobrando menos que Juliette Freire por post na rede social

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 11h12

O ator Arthur Aguiar (33) está faturando de três a quatro vezes menos do que Juliette Freire (32) quando ela saiu do reality!

Segundo o colunista do UOL, Lucas Pasin, o campeão do BBB 22 estaria cobrando menos do que a campeã anterior.

O fenômeno Juliette logo ao sair do reality cobrava em média R$ 120 mil para uma sequência de stories. Já Arthur Aguiar estaria cobrando R$ 30 mil.

Além desse valor, o ator estaria cobrando no mínimo R$ 100 mil para um post no feed, podendo chegar até o valor de R$ 200 mil. Enquanto a maquiadora e advogada pedia nada mais nada menos do que R$ 500 mil no feed.

É bom lembrar que Juliette Freire tem um número maior de seguidores e de engajamento. Quando saiu do BBB 21, a artista já tinha mais que 25 milhões de seguidores. Atualmente o amado de Maíra Cardi (38) está com mais de 14 milhões de followers.

Arthur Aguiar acaba de bater 14 milhões de seguidores: