Giovanna Antonelli exibe pernas torneadas ao apostar em vestido curto: "Que deusa"

A atriz Giovanna Antonelli apostou em um vestido curto e com decote nas costas

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 19h18

Giovanna Antonelli (46) arrancou suspiros dos seguidores ao surgir toda produzida nas redes sociais nesta terça-feira, 4, para a coletiva de imprensa da novela Travessia, que estreia na próxima segunda-feira, 10, na Globo.

Para o evento, a atriz apostou em um vestido curto, com transparência nas mangas e decote nas costas. Ela completou o look com um sapato de salto alto preto. Além disso, Antonelli usou rabo de cavalo e uma maquiagem marcante.

Ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes de seu look, Giovanna confessou que está ansiosa para a estreia do próximo folhetim das nove, que substituirá Pantanal. "Eu acho que to mais ansiosa que vocês!!! A delegada ta chegandooooo!! #VemDelegada #travessia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que deusa", disse uma seguidora. "A perfeição tem nome e sobrenome", afirmou outra. "Maravilhosa e sem defeitos", escreveu outra. "Uau, que maravilhosa", falou uma fã.

Confira o look poderoso de Giovanna Antonelli:

Surpresa nos bastidores

Recentemente, Antonelli divertiu os seguidores ao compartilhar um vídeo de uma visita especial que recebeu nos bastidores das gravações da novela Travessia. A atriz foi surpreendida por Marcos Palmeira (59), que está no ar em Pantanal.

O ator 'invadiu' os estúdios em que a amiga estava filmando as cenas de sua personagem, e deu um susto nela. No vídeo, a artista aparece entrando em um quarto, olhando para o celular e dizendo suas falas. Ao olhar para a cama, ela se assustou ao ver o amigo. "Que novela é essa?", brincou a artista.

