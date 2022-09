Giovanna Antonelli é surpreendida por Marcos Palmeira nos bastidores de 'Travessia'

A atriz Giovanna Antonelli se surpreendeu ao encontrar Marcos Palmeira durante as gravações da novela 'Travessia', da TV Globo

Giovanna Antonelli (46) divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo de uma visita especial que recebeu nos bastidores das gravações da novela Travessia, a próxima novela das nove da TV Globo.

Nesta terça-feira, 27, a atriz foi surpreendida por Marcos Palmeira(59), que está no ar em Pantanal, interpretando José Leôncio. O ator 'invadiu' os estúdios em que a amiga estava filmando as cenas de sua personagem, a delegada e Helô, e deu um susto nela.

Na gravação, Antonelli aparece entrando em um quarto, olhando para o celular e dizendo suas falas. Ao olhar para a cama, ela se assustou ao ver o amigo e soltou um palavrão. Todos que estão no local riem da situação, e Marcos levanta para abraçar a atriz. "Que novela é essa?", brincou a artista.

Os seguidores se divertiram com a surpresa. "Eu amo os bastidores", confessou uma internauta. "Tem um Velho do Rio no quarto da Helô", falou outra. "Zé Leôncio querendo atuar na próxima novela também", comentou uma seguidora. "Vocês precisam fazer uma novela juntos", pediu uma fã.

Confira o vídeo da surpresa de Marcos Palmeira para Giovanna Antonelli:

