Ficou bom? Graciele Lacerda surpreende com look branco e botas marrom

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreende ao fazer combinação ousada com branco e marrom

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou com mais um de seus looks para acompanhar o cantor em seu show. Neste domingo, 17, a influenciadora compartilhou fotos toda produzida nos bastidores da apresentação e chamou a atenção ao surgir com uma roupa branca.

Cheia de estilo, a jornalista ousou ao combinar o conjuntinho com botas no joelho de cor marrom. O contraste entre as peças funcionou e o bom resultado logo foi muito elogiado pelos seguidores da musa fitness.

"Produção de ontem! Gostaram da LIVE da Make? Querem ver mais sobre?", escreveu ela na legenda. Nos comentários, a futura esposa do sertanejo recebeu vários elogios. "Belíssima", elogiaram os fãs. "Amei, linda e estilosa", observaram outros.

Noiva de Zezé e junto com o cantor há cerca de 11 anos, a influenciadora pretende se casar com um grande evento. Recentemente, a ela chorou ao ser deixada pelo cantor pela primeira vez na fazenda sozinha.

Graciele Lacerda revela se é dona do triplex com Zezé

Em uma caixinha de perguntas em sua rede social, Graciele Lacerda acabou explicando para uma seguidora se ela é dona também da residência luxuosa em Alphaville para onde se mudaram após uma reforma com decoração impecável.

"Esse apartamento é só do Zezé ou você tem direito também?", questionou uma pessoa. A musa fitness então esclareceu: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".

A influenciadora digital detalhou mais. "Tem dinheiro dele e meu também. Foi um sonho dos dois, realização dos dois. E eu quis fazer parte disso. Aliás, estamos aqui para somar e multiplicar juntos", falou.

