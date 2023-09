Graciele Lacerda se exibe em bastidor de show e faz desabafo: ''Tudo vale a pena''

Em show de Zezé, Graciele Lacerda se exibe em look arrasador e revela o perrengue que passa ao acompanhar o amado em show

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou fotos de mais uma produção para acompanhar o sertanejo em seu show. Neste domingo, 10, a influenciadora fitness publicou registros de seu look dia e aproveitou para revelar o lado difícil dos bastidores.

Usando um vestido preto com franjas, a empresária esbanjou beleza e falou sobre os perrengues que passa ao acompanhar o amado nos eventos pelo Brasil. Apesar de trabalhoso, ela comentou amar cada momento.

"Fechamos nossa semana, nosso feriado graças a Deus com todos os shows lotados. Mesmo cansada, com noites viradas, cada dia em um lugar, horas de estrada, sem comer direito, tudo vale a pena quando estamos com quem amamos. Mas fora tudo isso, me divirto muito, com a banda no palco, com os meninos da técnica, com minhas meninas @rafadinardi e @vecker_50 e principalmente com o Mô. Fora o carinho e abraços que recebemos durante o caminho. Amo estar com eles, amo estar na estrada, afinal, eu trabalhei anos assim. Ver o Mô feliz fazendo o que ama e eu poder viver isso com ele de perto, só tenho gratidão. Bora aproveitar a vida ao lado de quem amamos e ter muitas histórias pra contar", falou ela um pouco sobre como é.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou ao exibir outra produção para acompanhar Zezé. Com os cabelos bem longos ao natural, ela dividiu opiniões ao adotar o estilo.

Junto há cerca de 11 anos, o casal pretende se casar com um grande evento. Recentemente, a musa fitness chorou ao ser deixada pelo cantor pela primeira vez na fazenda sozinha. Ela ficou muito emocionada com a separação, já que está acostumada a acompanhá-lo na maioria dos shows.

Graciele Lacerda revela se é dona do triplex com Zezé

Em uma caixinha de perguntas em sua rede social, Graciele Lacerda acabou explicando para uma seguidora se ela é dona também da residência luxuosa em Alphaville para onde se mudaram após uma reforma com decoração impecável.

"Esse apartamento é só do Zezé ou você tem direito também?", questionou uma pessoa. A musa fitness então esclareceu: "Aqui compramos juntos (a minha parte está financiada rsrs) e decoramos juntos".

A influenciadora digital detalhou mais. "Tem dinheiro dele e meu também. Foi um sonho dos dois, realização dos dois. E eu quis fazer parte disso. Aliás, estamos aqui para somar e multiplicar juntos", falou.

