Esposa de Eduardo Costa surpreende ao revelar look: 'Quase não mostro'

Cheia de luxo e elegância, esposa de Eduardo Costa impressiona ao revelar look preto arrasador

A esposa do cantor Eduardo Costa, Mariana Polastreli, surpreendeu ao mostrar um look preto nada básico. Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora compartilhou cliques exibindo a produção montada para uma gravação e impressionou ao surgir deslumbrante.

Nos registros, a loira fez várias poses e exibiu o look em diversos ângulos. A mulher do artista então impressionou com o blazer enfeitado com correntes em prata. Além da peça, ela elegeu meia calça, sapatos de bico e uma bolsinha branca.

"Quase não mostro meus looks, mas vocês pediram e tirei assim só pra vocês verem. Gostaram da composição?", escreveu Mariana Polastreli na legenda dos cliques arrasadores. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Linda de viver", admiraram. "Lacradora", disseram outros.

Nas últimas semanas, a influenciadora ganhou mais um carro de luxo de Eduardo Costa. Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária postou algumas fotos em que aparece ao lado do carro, uma Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 427 mil, e agradeceu o sertanejo por realizar um de seus maiores sonhos.

Vale lembrar que nos Dias das Mães, Mariana foi surpreendida pelo cantor com um presente especial. O sertanejo deu para a esposa um carro da marca Jaguar, que custava na ocasião cerca de R$ 554,4 mil. Ela também ganhou um lindo buquê de flores, um balão com a frase 'Feliz Dia das Mães', além de outros mimos.

Eduardo Costa e Mariana Polastreli viveram história de amor conturbada antes de se casar

Eduardo Costa e Mariana Polastreli se casaram no dia 8 de abril. Com uma cerimônia intimista, os dois se uniram em matrimônio após menos de dois anos de relação. A história de amor do casal começou em 2021, e foi cercada de diversas polêmicas. O romance entre os recém-casados teria surgido enquanto a empresária ainda estava comprometida, segundo seu ex.

Mariana Polastreli teria começado o affair com Eduardo Costa enquanto ainda estava casada com o engenheiro Eduardo Polastreli, que comentou a suposta traição após exposição da mídia em junho de 2021. "Fugiu com Eduardo Costa e eu fiquei amolando meu chifre", contou o ex em entrevista ao colunista Leo Dias. "Ainda sou casado com ela [Mariana]. Entrei com o pedido de divórcio agora por causa da humilhação. É humilhação na minha cidade, na internet, na TV […]. Então, não há condições de continuar casado com uma pessoa que fez o que ela fez", adicionou.