Mariana Polastreli ganha novo carro de luxo de Eduardo Costa: "Meu sonho"

A influenciadora digital Mariana Polastreli ganhou um carrão de luxo do cantor Eduardo Costa, e agradeceu o amado

Nesta quarta-feira, 19, o cantor Eduardo Costa presenteou a esposa com um carrão de luxo. Nas redes sociais, a influenciadora digital Mariana Polastreli, que se casou com o artista em abril deste ano, exibiu o automóvel que ganhou do amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária postou algumas fotos em que aparece ao lado do carro, uma Range Rover Evoque, avaliada em cerca de R$ 427 mil, e agradeceu o sertanejo por realizar um de seus maiores sonhos.

"Obrigada por realizar meu sonho amor. Esse era um dos maiores sonhos da minha vida. Sem palavras. Obrigada por tudo, meu amor, Eduardo Costa. Obrigada Deus", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Vale lembrar em nos Dias das Mães, Mariana foi surpreendida por Eduardo Costa com um presente especial. O cantor deu para a esposa um carro da marca Jaguar, que custava na ocasião cerca de R$ 554,4 mil. Ela também ganhou um lindo buquê de flores, um balão com a frase 'Feliz Dia das Mães', além de outros mimos.

"Cheguei em casa e olha a máquina que me esperava na garagem de presente de dia das mães. Obrigada meu amor por me surpreender sempre com mais do que eu possa imaginar. Te amo por toda vida! Obrigada por tudo. Deus nos abençoe em nome de Jesus", disse ela.

Confira as fotos:

Eduardo Costa revela motivo para ter harmonização facial

O cantor Eduardo Costa participou de uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, e falou sobre os procedimentos estéticos que já fez. Na conversa exibida na atração de Cris Flores, o artista contou que faz harmonização facial para corrigir uma diferença em seu rosto.

"Eu fiz harmonização e faço. Eu tive um acidente de avião em 2011 e eu quebrei o maxilar de um lado e do outro. E como era uma semana lotada de show, eu acabei deixando um osso trincado. Então, eu tenho que fazer preenchimento porque eu tenho um lado maior do que o outro", explicou, revelando outros procedimentos.