Mulher de Eduardo Costa ganha carro de luxo do cantor: "Olha a máquina"

Mariana Polastreli, mulher do cantor Eduardo Costa, ganhou um carro de luxo de presente no Dia das Mães

O cantor Eduardo Costa (44) decidiu dar um presente luxuoso para sua mulher, Mariana Polastreli, no Dia das Mães, comemorado no último domingo, 14.

A influenciadora digital tem três filhos, Luiz Henrique, Pedro e Theo, fruto de um relacionamento anterior, e para comemorar a data especial, o sertanejo comprou um carrão para a amada.

Nesta terça-feira, 16, Mariana compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto mostrando o presente do amado: um carro da marca Jaguar. Ela também ganhou um lindo buquê de flores, um balão com a frase 'Feliz Dia das Mães' e outros mimos.

Radiante com o presente luxuoso, a loira agradeceu o amado. "Cheguei em casa e olha a máquina que me esperava na garagem de presente de dia dasmães", celebrou ela no começo do texto.

"Obrigada meu amor por me surpreender sempre com mais do que eu possa imaginar. Te amo por toda vida! Obrigada por tudo. Deus nos abençoe em nome de Jesus", completou ela na legenda da publicação.

Confira a foto do carro luxuoso da mulher de Eduardo Costa:

Primeiro mês de casados

Mariana Polastreli usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. No dia quatro de maio, ela completou um mês de casada com o cantor Eduardo Costa e fez questão de celebrar.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em preto e branco, do dia em que os dois oficializaram a união, e falou sobre as Bodas de Beijinho. "Hoje fazemos nossa Bodas de beijinhos. Primeiro mês de Casados. Que venha nossas bodas de Ouro logo", disse ela, se referindo a comemoração de 50 anos de casados.

