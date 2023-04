Quem é o ex de Mariana Polastreli? Engenheiro tem três filhos e está noivo novamente

Eduardo Polastreli acusou Mariana Polastreli de abandonar família para se unir a Eduardo Costa

O nome da empresária Mariana Polastreli foi bastante comentado na última semana após ela se casar com o cantor Eduardo Costa. Porém, apesar do novo amor, muitos ficaram curiosos em saber quem é o ex-marido da loira, que a acusou de ter abandonado a família para viver o romance. Agora, Eduardo Polastreli está noivo novamente e mostra a rotina em seu Instagram.

O ex-marido de Mariana Polastreli é formado em engenharia civil e também atua como empresário. Ele administra um perfil no Instagram de suplementos que tem como propósito o emagrecimento. Ao lado da empresária, ele teve três filhos, Luiz Henrique, o primogênito, Pedro, o filho do meio, e Theo, caçula da família, que ainda é um bebê.

Ele está noivo de Luana Variente, especialista em serviço social e políticas públicas. Em sua rede social, onde acumula mais de 90 mil seguidores, o também empresário compartilha momentos da rotina ao lado da amada, e mostrou o pedido de casamento, realizado na Praia da Costa, no Espírito Santo, sob a luz do luar. "Desde que nos conhecemos tive a certeza absoluta que seria meu par."

Mariana Polastreli assumiu o relacionamento com o cantor sertanejo em julho de 2021. Na época, ela e Eduardo protagonizaram uma polêmica sobre a guarda dos filhos, e o empresário chegou a acusá-la de ter abandonado a família para viver o novo namoro. "Apenas o meu mais velho [Luiz Henrique] optou nesse primeiro momento a continuar morando com o pai, mas a guarda é compartilhada."

Leia também:Saiba quem é Mariana Polastreli, a esposa de Eduardo Costa

"Minha intenção era e é facilitar, diminuir qualquer impacto que pudesse atingir meus filhos. Mesmo eles estando lá por enquanto, eu arco única e exclusivamente com todas as despesas dos meus três filhos. Em momento algum [fiz] questão de expor, mas acho que as informações em algum momento têm que ser dadas por completo e não apenas o que beneficia alguma das partes", completou ela.

EDUARDO COSTA E EX DE MARIANA POLASTRELI POSAM JUNTOS

Apesar das desavenças anteriores, Eduardo Polastreli e Eduardo Costa parecem ter deixado para trás a confusão. Em abril do ano passado, eles posaram juntos ao lado de Theo, o caçula do relacionamento de Polastreli com Mariana. A foto foi compartilhada no perfil do pequeno, que é gerenciado pelos pais.

Nos comentários, fãs e internautas parabenizaram os dois pela atitude e relação. "Vocês estão fazendo um bem enorme para essa criança", escreveu uma. "Maturidade de milhões que fala", disse outra. "Como é bom ver que o bem sempre vence, ser maduro para poder conseguir criar os filhos em paz", completou ainda uma terceira.