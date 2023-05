Mariana Polastreli celebra primeiro mês de casada com Eduardo Costa: "Bodas de beijinho"

A influenciadora digital Mariana Polastreli, mulher do cantor Eduardo Costa, celebrou a data especial nas redes sociais

Mariana Polastreli usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 4, ela completou um mês de casada com o cantor Eduardo Costa (44) e fez questão de celebrar.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou duas fotos em preto e branco, do dia em que os dois oficializaram a união, e falou sobre as Bodas de Beijinho.

"Hoje fazemos nossa Bodas de beijinhos. Primeiro mês de Casados. Que venha nossas bodas de Ouro logo", disse ela, se referindo a comemoração de 50 anos de casados.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Parabéns, que a cada batida dos vossos corações aumente esse amor", desejou um seguidor. "Felicidades ao casal. Deus abençoe", escreveu outro. "Felicidades ao casal. Que Deus abençoe a união de vocês", falou uma fã.

Vale lembrar que Mariana e Eduardo se casaram no civil no dia 4 de abril, e fizeram uma cerimônia religiosa no dia 8. A celebração aconteceu no final da tarde com a presença de amigos e familiares na área externa de uma fazenda.

Os noivos falaram o sim em uma cerimônia com decoração luxuosa e festa animada para os convidados. Nos stories do Instagram, a equipe de Mariana mostrou detalhes da entrada dos noivos até o altar e também a decoração da festa.

Confira a publicação de Mariana Polastreli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Polastreli (@marianapolastreli)

Os vestidos da noiva

Mariana Polastreli não pensou duas vezes antes de escolher não apenas um, mas dois vestidos para seu casamento com Eduardo Costa. As duas peças foram desenhadas pelo estilista Giulliano Oliveira, dono de um ateliê especializado em fazer vestidos de noiva, para festas e também para debutantes, e o perfil do ateliê mineiro compartilhou vídeos da esposa do cantor sertanejo usando as peças.

O primeiro look foi feito com um decote profundo, que ia até o umbigo da influenciadora, deixando bastante pele à mostra. Totalmente com detalhes em renda, a peça também contava com plumas nos ombros e bastante transparência nas pernas, com uma saia longa. O look era completo por um longo véu, saindo da coroa prata da esposa de Eduardo Costa e também um buquê com folhagens verdes, além de flores de pétalas brancas e rosas.

O vestido utilizado na festa, realizada após a cerimônia religiosa, recebeu críticas de internautas por aparentar sem bastante simples. O look era composto por um vestido branco, sem texturas e com uma grande fenda na perna esquerda. O modelito foi desenhado no estilo um ombro só, deixando o outro nu e contando com uma manga longa, além de um grande laço em cima da alça do vestido. O look foi completo com brincos prateados e uma sandália também na cor prata.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!