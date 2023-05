Eduardo Costa faz rara aparição com a filha nas redes sociais: 'Pai babão'

Eduardo Costa surpreende ao mostrar vídeo com a filha e revela o talento dela para ser cantora

O cantor Eduardo Costa (44) pegou os fãs de surpresa nas redes sociais ao compartilhar um vídeo raro com a filha, Maria Eduarda (16). Discreto com a vida pessoal, ele exibiu um momento de parceria de pai e filha na mansão dele.

Os dois apareceram cantando juntos a música Essa Noite Foi Maravilhosa, de Leandro e Leonardo, na sala de casa enquanto se divertiam juntos. Na legenda, ele se derreteu pelo talento da filha para a música. ”Pensa num pai babão. Amo cantar com ela, minha maravilhosa Maria Eduarda”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram o momento de pai e filha. “Sensacional”, disse um seguidor. “Que voz linda da sua menina. Momentos assim são eternizados”, declarou outro. “Que coisa linda! Top demais”, afirmou mais um.

A adolescente é fruto do relacionamento do sertanejo com com Lilia Araújo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐄𝐃𝐔𝐀𝐑𝐃𝐎 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 (@eduardocosta)

O casamento de Eduardo Costa e Mariana Polastrelli

O cantor Eduardo Costa está casadíssimo! Ele e Mariana se casaram no civil em abril em uma cerimônia intimista na casa dele. Poucos dias depois, eles decidiram fazer uma festa maior e com mais convidados para celebrar o amor deles.

Mariana e Eduardo Costa assumiram o romance em julho de 2021 após rumores de que estariam juntos. Na época, ele disse que eles estão juntos, mas sem rótulos.

"Hoje é um dia que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que ele seria como está sendo e como será. Já chorei por cada coisa ao longos desses poucos dias enquanto planejava o casamento. Já Imaginei como será e algumas coisas que poderiam ser, por exemplo meu pai entrar comigo. Durante a vida fui aprendendo que não podemos ter tudo, sempre sobrará ou faltará algo. Mas acima de tudo eu sempre confiei nos propósitos de Deus sobre minha vida. E hoje eu realizo um sonho que eu nem tinha mais expectativas", disse a noiva.

E completou: "Eu e Eduardo já somos casados praticamente a quase 2 anos, mas oficializar isso tanto no civil quanto no religioso nos fortalece ainda mais. Obrigada a todos que estiveram com a gente, mesmo quando éramos improváveis na boca de muitos, vocês não sabem o quanto nos fez bem toda energia e carinho de vocês".